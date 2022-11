‘Spreadsheetonderwijs’, juf Marieke heeft er soms moeite mee: ‘Spontaniteit wordt uitgeroeid’

Deborah verliest één van haar tweeling: ‘Eerste keer dat ik haar vasthield was meteen de laatste keer’

Als Deborah 23 weken zwanger is van haar tweeling moet ze met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. De meisjes worden veel te vroeg geboren. Eline redt het, maar Noa overlijdt na drie weken keihard vechten alsnog. Het moment dat ze stierf was de eerste en ook meteen de laatste keer dat de jonge ouders hun kindje vast konden houden. ‘Het was heel verdrietig, maar dit kon ik nog doen voor haar.’

