Stop met gesleep met vluchtelingenkinderen, roepen scholen op: ‘Niemand heeft het over hun veiligheid’

Kind op zwemles? Ouders moeten door tekort aan badmees­ters en juffen soms tot een jaar geduld hebben

De zwemvaardigheid van jongere kinderen staat onder druk. Zwemscholen hebben te maken met wachtlijsten, die door een tekort aan badmeesters- en juffen nog langer worden. In extreme gevallen gaat het om ruim een jaar. ,,Terwijl snel leren zwemmen enorm belangrijk is in een waterrijk land als het onze.”

27 juli