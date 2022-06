Truusje liet kinderen vrijwillig uit huis plaatsen: ‘Kon na jaren geweld niet geven wat ze nodig hadden’

De draagdoek is populair, maar volgens tegenstan­ders gevaarlijk: onzin, vindt consulent Inge

Steeds populairder onder jonge ouders, maar berucht bij tegenstanders, want ‘gevaarlijk, niet ergonomisch of benauwend voor de baby’: de draagdoek. Kinderverpleegkundige en draagdoekconsulente Inge Wissenburg (36) ziet veel ouders worstelen met knooptechnieken. ,,Wanneer je het op de juiste manier doet, is het superveilig.”

