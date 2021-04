Van lammetjes kijken tot eieren schilderen, dit kun je doen met je kinderen tijdens Pasen

We hebben nog twee vrije dagen voor de boeg. Welke leuke dingen kunnen we - naast paaseieren verstoppen en zoeken - in coronatijd doen met kinderen? Van geitjes kijken tot plukken in het plukbos, er zijn nog genoeg mogelijkheden. Ouders van Nu zet een aantal leuke activiteiten op een rijtje.

Paaspicknicken

Helaas, de terrassen zijn voorlopig nog gesloten. Maar als het zonnetje zich laat zien, kun je natuurlijk wel gezellig picknicken. Pak de picknickmand uit de kast en vul ‘m met allerlei lekkernijen als verse broodjes, geperste sinaasappelsap en natuurlijk paaseitjes. Als je geen zin hebt in gedoe of een lokale onderneming wilt steunen dan kun je ook een takeaway brunch- of picknickbox reserveren en ophalen.

Vliegeren op het strand

Ben je het binnen zitten, koekjes bakken en spelletjes doen zat? Ga dan vliegeren op het strand. Een echte aanrader als het zonnetje schijnt en er genoeg wind staat. Zo waai je zelf lekker uit en kunnen de kinderen hun energie kwijt op het strand.

Geitjes en lammetjes kijken

Het is lente: de tijd dat geitjes en lammetjes worden geboren. Hoewel het nu niet mogelijk is om de schattige dieren een flesje te geven omdat de boerderijen gesloten zijn, kun je er wel langsgaan om ze te bewonderen en misschien wel een aai te geven. Ook in veel weilanden, bijvoorbeeld tijdens een fietstochtje met je kinderen, zie je lammetjes. Tip: boerderijwinkels zijn vaak wel open. Neem een lekker stuk kaas of verse groente mee en geniet bij thuiskomst van een paasmaal.

Kunstige paaseieren schilderen

Paaseieren beschilderen is een traditie. Wil je dit jaar iets meer uitdaging? Leer je kind ook nog een beetje cultuur bij door een paasei à la van Gogh te maken. Tip: zet de geschilderde eieren bijvoorbeeld bij de paasbrunch, hoe gezellig ziet dat er uit?

Plukken in de pluktuin

Wat is er nu leuker dan de lente in huis halen met een boeket dat je samen met je kind hebt geplukt? In pluktuinen, die in de lente hun deuren weer openen, kun je vaak voor een klein bedrag een mandje vol veldbloemen bij elkaar plukken. Bij veel pluktuinen zijn ook speeltuinen, zo maak je er een echt uitje van.

Knutselen

Met deze knutselideeën voor paashazen, kuikentjes en eitjes kom je alvast helemaal in de paassfeer.

Waarom valt Pasen elk jaar op een andere datum? Achter dat vraagstuk schuilt een complexe berekening die alles te maken heeft met de stand van de maan.