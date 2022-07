Verveel je je? Met deze originele uitjes kom je de hele zomer door

Visles op school: ‘Ze moeten weg van die schermen’

Op een gegeven moment is er geen houden meer aan en wordt de ene na de andere vis binnengehengeld. De kinderen uit groep 7 en 8 van de Beatrix School in Harfsen vinden het prachtig en begroeten elke vangst met luide kreten. Ze zitten eens niet aan de iPad of laptop, maar zijn op ‘visles’ met vismeester Wim Langeler.

7 juli