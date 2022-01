Voorleesboek Ukkepuk helpt kinderen hun uithuisplaatsing te begrijpen

,,Vooral als ouders het moeilijk vinden de uithuisplaatsing te bespreken met een kind, is een voorleesboek een handig hulpmiddel om woorden aan zoiets moeilijks te geven’’, vervolgt ze.

De psychotherapeut ziet op haar werk kleine kinderen in pleeggezinnen geplaatst worden, maar kon geen voorleesboekje vinden voor de leeftijdsgroep twee tot vijf jaar. ,,Jammer, dacht ik, want dat zou een goed hulpmiddel zijn. Zelf ben ik toen het verhaal gaan bedenken en schrijven, en mijn collega GZ-psycholoog en illustrator Menno van Vliet heeft de bijpassende illustraties gedaan. Het is een mooi prentenboek geworden dat vooral kinderen tot de kleuterleeftijd interessant kunnen vinden, maar ook voor oudere kinderen kan het nuttig zijn.’’

In het voorleesboek worden de oorzaken van een uithuisplaatsing voor een jong kind geschetst. Zo ligt de focus op huiselijk geweld, veel spanning, geschreeuw en ruzie thuis. Ook worden beide ‘ouder-teams’ in het boek betrokken.

,,Kinderen hebben vaak nog erg veel loyaliteit naar hun echte ouders toe, ook al hebben zij soms slechte dingen gedaan. Soms vinden ze dan dat ze hun pleegouders daarom niet te lief mogen vinden. In het boek wordt een beeld geschetst dat een kind na uithuisplaatsing twee ouder-teams heeft, die allebei van haar houden.’’

Trauma’s, slaan en verwaarlozing

Het voorleesboek is volgens Dumoulin hard nodig, want kinderen kampen na uithuisplaatsing met allerlei soorten trauma’s. ,,Het soort trauma dat een kind heeft, ligt aan wat er is gebeurd in het gezin. Tastbare trauma’s, zoals slaan, zijn vaak makkelijker te behandelen dan bijvoorbeeld verwaarlozing. Dan heb je iets niet gehad wat je wel had moeten krijgen, zoals eten wanneer je honger had of troost wanneer je verdriet voelde.’’

Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben ook vaak een onveilig hechtingsproces doorgemaakt. Onveilig gehecht zijn betekent dat de kinderen weinig vertrouwen hebben in de buitenwereld, niet goed om kunnen gaan met stress en emotieregulatie. Dat komt doordat in het gezinsleven hun gevoelens niet goed werden opgepikt en gespiegeld, volgens Dumoulin.

,,Bij vroege trauma’s en uithuisplaatsing loopt ook het zelfbeeld van een kind risico. Kinderen denken dan vaak minder positief over zichzelf, en leggen de schuld van de uithuisplaatsing bij zichzelf. Dat is lastig tijdens een traumabehandeling. Met het negatieve zelfbeeld kan iemand ook nog veel later in het leven te maken krijgen. Net zoals met gedragsproblemen, of juist depressie. Met de juiste traumabehandeling, en hulpmiddelen zoals dit boek, wordt die kans daarop iets kleiner.’’

