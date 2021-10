Vrouw bevalt na negentien miskramen van gigababy van 6,4 kilo

In Glendale (Arizona) is een vrouw bevallen van een baby van maar liefst 6,39 kilogram. De prestatie is extra opmerkelijk omdat Cary Patonai negentien miskramen te verwerken kreeg. Tussendoor had ze met Devlen (10) en Everett (2) wel twee gezonde jongens op de wereld gezet.

De nieuwste aanwinst in het gezin heet Finnley. Hij werd via een keizersnede geboren na 38 weken zwangerschap, zelfs nog iets te vroeg dus. ,,Mijn vliezen braken toen ik bij de gynaecoloog op de weegschaal stond”, vertelt Patonai. ,,Hij was al zo groot en dan had ik nog eens bijna dubbel zo veel vruchtwater als normaal. Mijn buik zag er kolossaal uit en ik kon nog amper bewegen. Maar ik zou het zo opnieuw doen, als je ziet wat voor wonder nu in mijn armen ligt.”

‘Iedereen in het ziekenhuis had het over hem’

Het gewicht was al in stijgende lijn aan het gaan, van 3,7 kilo bij Devlen tot ruim 5 kilo voor Everett. ,,Ik grapte tegen mijn dokter dat ik de volgende keer zijn record zou breken. En dat is nu nog gebeurd ook”, lacht Patonai. “Finnley had nogal bekijks in het ziekenhuis. Alle verpleegsters en artsen hadden het over hem.” Ter vergelijking: een gemiddelde Nederlandse baby weegt gemiddeld 3,450 kilo.

Finnley moest uiteindelijk nog acht dagen in het ziekenhuis te blijven voor verdere opvolging. ,,Dat ik zonder baby naar huis moest, triggerde mij enorm. Ik had al negentien miskramen achter de rug als gevolg van een bloedstollingstoornis en de aanwezigheid van een vleesboom (een verdikking in de wand van de baarmoeder; nvdr). Voor mij was dat op emotioneel vlak dus heel zwaar. Maar ik besefte gelukkig wel dat het voor de goede zaak was. Hij was in uitstekende handen.”

Met zijn 60 centimeter paste Finnley in geen enkel kledingstuk dat Patonai voor hem gekocht had. ,,Hij draagt nu al outfits die normaal voor baby’s tussen zes en negen maanden oud bestemd zijn. Ook de kleren van zijn broers pasten niet, alles was gewoon te klein.”

