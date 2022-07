Waarom een kinderpodcast opzetten een goed idee is

De kinderpodcast is niet alleen leuk, maar ook ontzettend goed voor taalverwerving. Dat zegt Tjeerd van den Elsen, oprichter van het luisterplatform kinderpodcasts.nl. Hij specialiseert zich in de rol van audio voor het onderwijs. ,,Audio is een goede en makkelijke manier om informatie te verwerken. Onderzoek toont bijvoorbeeld dat mensen die informatie horen, er over twee weken twee keer zoveel over onthouden hebben dan als ze erover zouden lezen.”

Net als voorlezen

Nieuwsgierige kinderen zijn met een podcast dus goed gediend, zeker als ze iets nieuws willen leren. Maar volgens Van den Elsen is er nog een groot voordeel: ,,Kinderen die naar informatie luisteren, kunnen op basis van die informatie twee tot drie niveaus hoger meedoen en nadenken dan hun eigen leesniveau zou toestaan.”

Dat kinderen van podcasts houden is volgens Van den Elsen geen verrassing, want het verschilt niet erg van een boek voorlezen. ,,Podcasts zijn geen vervanging voor het voorlezen, maar wel een mooie aanvulling.” Daar komt bij dat een podcast makkelijk opnieuw beluisterd kan worden, wat volgens Van den Elsen belangrijk is: ,,Amerikaans onderzoek toont aan dat kinderen een favoriete podcast soms wel vijf tot tien keer opnieuw luisteren. Vergelijk het met het verhaaltje dat jij als ouder steeds opnieuw moet voorlezen.”

Op zoek naar nog meer kinderpodcasts voor de allerkleinste kinderen? Ouders van Nu zet de beste titels voor kleuters en peuters op een rij.

Filosoof op de koptelefoon

Toen Lisa Roozen in 2016 het idee voor de podcast Filosoofje kreeg, vroeg haar omgeving zich af of ze niet beter video’s in plaats van een podcast kon maken. ,,Ik wilde bewijzen dat video niet altijd het juiste medium is voor kinderen. Bij video krijg je de beelden voorgeschoteld, terwijl de afwezigheid van beeld een bron van creativiteit vormt in de manier van denken. En dat is belangrijk bij het luisteren naar de podcast én als je filosofeert.”

In de afleveringen van Filosoofje wordt er gefilosofeerd over thema’s zoals geluk, natuur en technologie. Het format is simpel: ,,In de podcast gaan filosofen in gesprek met kinderen. Er is geen goed of fout en er wordt goed naar elkaar geluisterd, waardoor de kinderen zich vrij voelen om hun mening en argumenten te delen.” Het doel is om de luisteraars zelf aan het denken te zetten en een een filosofisch gesprek te starten in het klaslokaal of thuis.

Maar is filosofie niet te moeilijk of zweverig voor kinderen? ,,Bij filosofie denk je misschien vaak aan zware thema’s, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het gaat vaak over alledaagse thema’s. Als je praat over het internet, kan het zomaar opeens over teleportatie of aliens gaan.”

True crime voor kinderen

Sara de Monchy kan haar eigen jeugd nog goed herinneren: ,,Toen ik zelf kind was, was ik veel bezig met dingen om mij heen bestuderen. Ik dacht dat volwassenen geen idee hadden waar ik mee bezig was. Toen mijn vader na zijn scheiding bijvoorbeeld een nieuwe vriendin kreeg, ging ik speuren in zijn huis naar haar aanwezigheid. En vlak voordat mijn oma stierf, vond ik bij haar op zolder een gouden tand. Ik had daar de wildste fantasieën over. Was mijn oma een moordenaar die trofeeën bewaarde? Was het de tand van een minnaar? Ik heb het nooit durven vragen en het is altijd een mysterie gebleven.”

Volledig scherm Sara de Monchy lost mysteries van kinderen op. © Sara de Monchy

Deze herinneringen waren de inspiratie voor Sara’s Mysteries, een podcast die je kunt vergelijken met mysterie- en true-crimepodcasts zoals Serial en Reply All - maar dan voor kinderen. Kinderen zenden hun persoonlijke mysteries naar Sara, die vervolgens haar best doet om deze op te lossen.

,,Zo was er bijvoorbeeld een jongen die half Sri Lankaan was en zijn vader nooit gekend heeft. Het enige wat hij zich van zijn vader herinnerde, was een slaapliedje. Maar hij kende het alleen fonetisch. Wij zijn gaan uitzoeken waar dat liedje vandaan kwam. Een andere keer was er een kind met een lievelingsknuffel, maar niemand wist van wie zij deze gekregen had. Wij gingen het hele familiearchief door om de oorsprong van de knuffel te ontdekken.”

Naast de onderwerpen is ook het format anders dan je zou verwachten van een podcast voor volwassenen: ,,Als je wilt dat kinderen meegaan in je verhaal, dan moet het geen rare kronkels en losse eindjes bevatten. Het moet strak en helder zijn. Dat betekent dus een goed verhaal.” Zo’n strak verhaal wordt niet alleen door kinderen gewaardeerd: ,,Ik hoor ook wel eens van ouders die de podcast met hun kind luisteren, en na bedtijd stiekem toch de volgende aflevering aanzetten.”

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.