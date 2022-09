Waarom ik voor elke ouderavond zenuwachtig ben, dat zal wel voer voor psychologen zijn

Wanneer je een half dozijn kinderen hebt zoals ik, mag je ook achttien keer per jaar naar een ouderavond. Elke keer dezelfde gezichten en dezelfde vrouwen, maar soms ook mannen die het hoogste woord hebben en allerlei vragen stellen over hun kind waarvan je denkt: doe dat even onder vier ogen. Nou ja, dezelfde…. de eerste bijeenkomsten ná de zomervakantie laten vaak opvallende wijzigingen zien. Regelmatig komt er opeens maar één ouder, doorgaans de moeder, die met rode ogen zwijgend naar de juf luistert, of ouders komen helemaal niet.

Fijn, zo’n zonvakantie die een tikkeltje tegenviel en aan het licht bracht wat deze mensen misschien stiekem al jaren wisten: het huwelijk is voorbij. De ellende van de vakantie; niet meer afgeleid door werk en sportschool zit je op elkaars lip en komen alle ergernissen naar boven. Zit je dan tegenover elkaar voor de vouwwagen aan je klaptafeltje. Je hebt elkaar niks te vertellen of juist heel veel, maar alleen opgekropte frustraties en verwijten. Fijne vakantie! Zongebruind en doodongelukkig kom je terug. Misschien dat wij daarom bijna nooit op vakantie gaan: het redt je huwelijk.

Vijf ouders, één dochtertje

Wat voor mij als ouwe rot nieuw was is dat er soms voor één kind maar liefst vier ouders meekomen naar de bijeenkomst. Dan zit zo’n schaap heel klein tussen vier volwassenen die proberen uit te stralen dat ze weliswaar gescheiden zijn maar daar toch echt héél volwassen mee omgaan zodat Verruca zich alleen maar heel geliefd voelt. Je voelt de hitte van het ingehouden hellevuur tussen de voormalige echtelieden en je ziet de wanhopige blikken van de nieuwe partners die zich afvragen wat ze in vredesnaam doen daar, op zo’n akelig klein aambeienopwekkend houten rotstoeltje tussen het niet-verwerkte leed van hun partners.

Ondertussen is Verruca het schaap zo vaak door vier handen geaaid dat ze er haaruitval van krijgt. Eén keer maakte ik mee dat er maar liefst vijf ouders met één kind kwamen. Papa met zijn nieuwe vlam en mama met haar oude nieuwe vlam én haar nieuwe nieuwe vlam. De juf was in verwarring, en het klaslokaaltje was dermate overvol dat de ramen besloegen en het rauhfaser vliesbehang golvend van de muren begon te glijden. Mijn vrouw en ik doen het gewoon om de beurt en brengen dan na afloop verslag aan elkaar uit. Ook fijn voor de kleuter als er tenminste één ouder thuis is en je niet bij thuiskomst om elf uur een met chips en sinas volgepropt kind aantreft dat nog apathisch naar Pippi Langkous zit te staren op de derdehands laptop, met een knikkebollende puber naast zich.

Voer voor psychologen

Dus gisteravond was het mijn beurt, onze een-na-jongste zit op de middelbare school en ik kwam kennismaken met de mentor (die heet tegenwoordig coach), een paar vakdocenten (in 2022 experts genaamd) en de ouders van de klasgenoten. Elke keer weer ben ik zenuwachtig als ik een school betreed en ik heb er al heel wat van binnen gezien inmiddels: precies tien verschillende basis- en middelbare scholen. Hoeveel juffen, meesters en mentoren dat zijn, daar kom ik niet meer uit.

Waarom ik zenuwachtig ben, dat zal wel voer voor psychologen zijn, maar ik neem toch echt elke keer met klamme handjes plaats op de bankjes. Alhoewel dat met mijn gewicht natuurlijk levensgevaarlijk is. En altijd valt het enorm mee, de docenten zijn betrokken bij alle kinderen. De lijntjes zijn kort, de luisterende oren gewillig, de terugkoppeling na incidenten snel en oplossingsgericht. Want van sommige pubers moet je het niet hebben: ,,Hoe was het op school? ‘Goed.’ Nog wat bijzonders? ‘Nee.’” Zelfde dag mailtje van de mentor: er was vandaag een vechtpartij in de klas. Toch goed, die ouderavonden.

