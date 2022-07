'We waren dolblij toen de kinderen weer naar de opvang mochten: eindelijk rust’

,,Mijn man had zulke mooie jeugdherinneringen aan kamperen in Frankrijk. Zelf ben ik nooit een kampeerder geweest, maar ik wilde het best eens proberen. Het klonk leuk, zoals hij het vertelde. Familie van ons zou hun vouwwagen een week langer laten staan in de Franse Vogezen, ook nog goed aan te rijden met onze zoon en dochter. Die waren toen respectievelijk 1 en 2 jaar oud. Het leek ideaal: hoefden we in ieder geval zelf die unit niet op te zetten met twee kleintjes.”

,,Met genoeg vertier en snacks onderweg kwamen we de reis goed door en hadden we een prima eerste dag op de camping. Twee kinderen in de luiers, geen eigen sanitair en geen stromend water bleek wat meer een uitdaging dan we dachten, maar het mocht de pret niet drukken. Helaas besloot ons zoontje vanaf dag twee dat hij niet meer hoefde te slapen. Overdag niet, ‘s avonds pas heel laat en in de ochtend was hij weer vroeg op. Iedere ochtend kroop hij om 05.00 uur de tent uit, zo het dauwgrasveld in. Drijfnatte bende steeds.”

,,Dagelijks liep één van ons anderhalf uur met hem in de draagzak rond het meer. De ander bleef dan bij ons dochtertje. Regelmatig reden we doelloos rondjes met de auto, zodat meneer uiteindelijk uitgeput toch een dutje deed. Lag hij slapend in zijn autostoeltje met een croissantje nog in zijn hand. Leuke dingen doen als gezin of ontspannen zat er bepaald niet in, we kwamen de dagen in overlevingsstand door.”

,,Tot overmaat van ramp koelde het in de avond en nacht ook enorm af. We hadden heus wel wat warme kleding mee, maar niet genoeg voor structureel déze temperaturen. Iedere nacht lag ik gehuld in een trainingsbroek met sokken en een kruik in mijn slaapzak te bibberen. Met een wakkere dreumes, die totaal oververmoeid was. Van kou en weinig slaap word je eigen lontje ook niet langer, dus het werd met de dag minder gezellig in onze vouwwagen. Op dag vier zeiden we tegen elkaar: wat doen we onszelf aan hier? Het was puur kramperen.”

,,Gelukkig duurde de vakantie maar een week. Dolblij waren we toen de kinderen weer naar de opvang mochten: konden wij eindelijk uitrusten. Dit nooit meer, besloot ik bij thuiskomst. Mijn man wil toch heel graag weer kamperen, dus ik heb een deal met hem gesloten: ik wil alleen nog in een stacaravan of in een luxe safaritent. Bij voorkeur in een zonzekere omgeving waar je ‘s avonds lekker buiten kunt zitten. De kinderen zijn nu 3 en 4 jaar oud, dus we hopen sowieso stiekem op een betere vakantie-ervaring deze zomer.”

