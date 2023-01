Wind in de haren en zandkastelen bouwen: deze kinderen spelen wél buiten

Anne zit sinds 16e in de overgang: ‘Als vrouwen klagen over ongesteld zijn denk ik: had ik dat nog maar”

Geen enkele vrouw ontkomt aan de menopauze. Maar als je er vóór je dertigste in belandt, is dat extra hard, weet Anne (24). ,,Al die opvliegers maken me niet zoveel uit. Maar dat mijn kinderwens me ontnomen is, dát vind ik vreselijk.” Een vervroegde overgang overvalt een op de honderd vrouwen, maar blijft nog vaak onder de radar. Hoogleraar Sharon Lie Fong legt uit wat er aan te doen valt.

9 januari