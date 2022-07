‘Ze huilde de hele vliegreis en mijn oudste spoot de wc vol diarree’

,,Van tevoren wisten we al: dit kan wel eens drama worden. Onze jongste was veertien maanden, de oudste was 5. We konden kosteloos in het huis van familie op Curaçao: een kans die je niet zomaar laat schieten. Anders was ik eerlijk gezegd nooit aan zo’n lange vliegreis begonnen met twee kleintjes. We boekten bewust stoelen op de voorste rij, met zo’n bedje voor onze dochter. Dat ze er eigenlijk net iets te groot en veel te actief voor was, hadden we toen nog niet helemaal scherp.”

,,Mijn man en ik hadden ons stiekem verheugd op tenminste één film, maar we hebben de hele heenreis tien uur lang dat entertainmentsysteem niet aangeraakt. Onze oudste vermaakte zich nog wel met z’n tablet, maar de jongste zette het non-stop op een huilen. Eerst dacht ik nog: dit stopt wel als ze moe wordt. Maar ze weigerde toe te geven aan de slaap en raakte volledig oververmoeid. Ik was stikjaloers op de moeder naast mij, die aan het begin van de vlucht haar kind aan de borst legde: de baby sliep vijf uur achter elkaar. Mijn straf voor al die flesvoeding, dacht ik cynisch.’’

Quote Een oude oma kwam aanzetten met pepermunt­olie, die wilde ons wel even balsemen om tot rust te komen

Pepermuntolie en een draagzak

,,Ik leende een draagzak van een medepassagier en verschanste me met huilende dochter in een hoekje. Alle gezichten bleven op mij gericht. Ik zag een mengeling van afschuw en medelijden in de ogen van de andere mensen in het vliegtuig. Een oude oma kwam aanzetten met pepermuntolie, die wilde ons wel even balsemen om tot rust te komen. De stewardess zag dat ik in paniek begon te raken na zoveel uur, en nam me even mee voor een kopje thee achterin. Uiteindelijk sliep m’n meisje een half uur in mijn armen. Toen haar ogen opengingen, begon het drama opnieuw.’

,,Gelukkig beleefden we daarna twee heerlijke vakantieweken. Wel zag ik uiteraard op tegen de terugweg, al zou het vast schelen dat dit een nachtvlucht was. Dacht ik. Vlak voor vertrek kreeg mijn oudste buikpijn en spoot hij de wc vol diarree. Ik pakte dus gauw wat extra onderbroeken en plastic tasjes in mijn handbagage. De hele vlucht moest hij ieder half uur naar het toilet, en één keer was hij te laat. De crew moest helpen om de boel weer op te ruimen.’’

Acrobatische toeren

,,Ondertussen haalde ons dochtertje fanatiek urenlang acrobatische toeren uit in het bedje. Ze probeerde in het bedje ernaast te klimmen, waar een jonge baby vredig lag te slapen. We deden een doekje over het bedje, maar iedere keer piepte haar hoofd er weer bovenuit en wilde ze nog een keer op pad door het vliegtuig. Ze sliep twee uur. Mijn man en ik probeerden om toerbeurten dutjes te doen, we waren kapot. Op de heen- én terugvlucht dacht ik eigenlijk voortdurend: betaal ik hier ook nog geld voor? Wat een ellende! Voorlopig geen gevlieg meer voor ons.’’

