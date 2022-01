Zelfs de receptioniste staat machteloos tegenover het geweld van deze kinderen

Zeinab wilde haar abortus omkeren met een overdosis progeste­ron

Zeinab Heidarabadi (37) heeft een lang jaar achter de rug. Haar man verloor zijn baan, haar dochter zit vast in Iran en zelf is ze gevangen in de papiermolen van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Maar ze kreeg ook een gezonde zoon, Dana, die op wonderlijke manier in haar leven kwam. Wordt 2022 het jaar dat Zeinab haar gezin weer compleet zal zijn?

27 december