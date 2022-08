Ziek met een gezin: 'Soms kan ik de deur niet uit omdat ik te moe ben'

Ziek zijn vraagt veel energie, en opvoeden kent zijn uitdagingen. Maar wat als je kinderen moet opvoeden mét een zieke ouder in het gezin? ,,Toen ik de diagnose borstkanker kreeg, dacht ik: hoe ga ik dat in hemelsnaam aan mijn kinderen vertellen?’ aldus Machteld Lavell (58).

,,Ik was net bevallen van een gezond kind en voelde me ontzettend moe. Het zullen wel restanten van de zwangerschap zijn”, dacht Carmen Hollegien-Groeneweg (35). Tot de klachten aanbleven en ze bij een gespecialiseerde arts in vermoeidheidsklachten terecht kwam. ,,Er werden verschillende tests gedaan en ik bleek ME te hebben, niet te verwarren met het chronisch vermoedheidssyndroom (CVS). Ik was namelijk niet alleen moe, maar had veel meer klachten, zowel mentaal als fysiek. Soms lig ik drie dagen op bed met griepklachten en koorts. Ik heb een orthostatische tolerantie, wat simpel gezegd betekent dat mijn bloed in mijn benen blijft hangen en niet goed wordt rondgepompt. Als ik wakker word, ben ik soms nog minder fit dan toen ik ging slapen. Het was fijn de erkenning voor mijn klachten te krijgen.”

Het is een uitdaging voor Hollegien-Groeneweg en haar man om dit te combineren met de opvoeding van hun vierjarige zoontje. ,,Soms ben ik zo moe dat ik simpelweg de deur niet uit kan, waardoor ik ook een scootmobiel heb. Dat was echt een drempel die ik over moest: om als 32-jarige vrouw op een scootmobiel rond te rijden. Inmiddels ben ik het gewend, zet ik mijn zoontje tussen mijn benen en rij ik zo het hele dorp door. Tegen mijn zoontje ben ik altijd heel eerlijk. Als hij naar buiten wil terwijl ik doodmoe ben, leg ik uit dat dat nu even niet kan, maar dat ik graag iets anders met hem doe. Dan komt hij naast me in bed liggen en zegt: ‘Is goed mama, dan kijken we wel een film’.

,,Al doende hebben we geleerd om goed met de situatie om te gaan. Mijn man heeft zijn werk op de hoogte gesteld en als ik een extreme aanval krijg, mag hij alles uit handen laten vallen. Zulke afspraken zijn een heilzaam goed. Op andere momenten werkt hij met liefde weer een paar uur over.”

Geen begrip

Het begrip van de werkgever is niet vanzelfsprekend. ,,Mijn ouders nemen het helaas niet serieus en hebben geen begrip voor mijn aandoening. Hoe hard het ook is, mijn tip is om afscheid te nemen van de mensen die je niet steunen. Je hebt simpelweg niet de energie om daar ook nog mee te dealen.” Ze noemt zichzelf gezegend met een fantastische, zorgzame man en om te zorgen dat hij ook blijft staan, belt ze af en toe de huisarts. ,,Als ik zie dat hij mentaal er even doorheen zit, bel ik om te vragen of hij even stoom af kan blazen bij de praktijkondersteuner. Net als dat ik hem na zijn werk altijd even lekker zijn eigen ding laat doen, zoals tot rust komen met een serie op de bank. Zo is hij opgeladen voordat hij weer voor zijn gezin kan zorgen.”

Lavell, die naast gezinsbegeleider ook co-auteur is van het boek ‘Een pleister tegen tranen’, beaamt dit: ,,De zorg voor de mantelpartners is zeker zo belangrijk als de zorg voor de zieke. Als iemand in een gezin ziek is, lijdt iedereen mee. Zodra een diagnose binnenkomt, werkt dit als een vulkaanuitbarsting waarna iedereen op z’n eigen eilandje terecht komt. De kunst is om dan verbinding te creëren. Toen ik zelf ziek werd, realiseerde ik dat ik als professional altijd teveel op de patiënt gericht was. Als ervaringsdeskundige weet ik nu: iedereen telt evenveel mee.”

Toen ze de diagnose borstkanker kreeg stond haar wereld op z’n kop, vooral omdat ze dacht: hoe vertel ik dit aan mijn gezin? ,,Je krijgt zoveel informatie, maar niemand vertelt je dát. Onze veertienjarige kwam thuis en voelde meteen aan dat er iets mis was, die hebben we het meteen verteld. Onze negenjarige wilden we nog even sparen, maar was vooral heel boos toen mijn man en ik het twee dagen later vertelden. ,,Nu kan ik je nooit meer vertrouwen, mama.”

,,Onze tweejarige had van spanning zijn ontlasting opgehouden en toen ik aan de hand van een houten boom met vogeltjes uitlegde dat mamavogel voorlopig eventjes niet kon vliegen, was zijn buikpijn meteen over. Wat ik toen heel erg heb geleerd is: betrek je kinderen altijd en meteen. Hoe klein ze ook zijn. Zelfs tegen een baby’tje in je buik kun je praten. Spanningen worden door kinderen heel erg gevoeld en door open te zijn en hen te betrekken, behoud je het lijntje van vertrouwen en verbinding.”

Tips bij een zieke ouder binnen een gezin Na een diagnose is het goed eerst tot jezelf te komen bij een partner, vriend of hulpverlener. Vanaf daarna is het goed om vanaf het begin open naar de kinderen te zijn. Het helpt om je netwerk, zoals de scholen, zo snel mogelijk in te lichten. Het is fijn als docenten, mentoren en andere ouders op het schoolplein weten waar je gezin doorheen gaat. Iedereen in het gezin heeft zorg en uitlaatkleppen nodig, ook de niet-zieken. Probeer de dagelijkse dingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zoals sport, samen eten en verjaardagen. Hierdoor blijft de structuur in het gezinsleven behouden. Sta jezelf toe hulp van anderen aan te nemen en vertel er gerust bij dat je niet altijd energie hebt om dankbaarheid terug te uiten. Vraag bijvoorbeeld of ze de aangeboden maaltijd voor de deur zetten, zodat je niet vervolgens weer energie kwijt bent aan een praatje of het kopen van een bedankbloemetje. Door voor de kinderen uitjes te regelen bij familieleden of vrienden, zoals ergens mee-eten of logeren, zijn er voor hen situaties waarin ze even gewoon kind of puber kunnen zijn. Het is belangrijk dat er ruimte is voor ieders emoties. Dit kan door een klaagmuur in huis in te richten, waarop iedereen zijn gevoel mag uiten. Kijk naar slimme trucs om je energie te sparen, zoals ’s ochtends alvast koken wanneer er nog genoeg energie is.

