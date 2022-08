Zomerschool is afleiding en plezier voor Oekraïense kinderen: ‘Fijn om weer vrienden te maken’

In een klaslokaal van openbare basisschool De Roos kijkt een groep kinderen een film over mode. Even verderop, in de gymzaal, rennen kinderen rond in outfits gemaakt van vuilniszakken. Een vijftal meisjes heeft blauwe jurkjes, gemaakt door de zakken in slierten te knippen. Ze spelen zeemeermin. Een van de jongens, verkleed als piraat, kijkt door een pvc-buis alsof het een verrekijker is. Bij de rode loper ligt een piratenschip, gemaakt van een verhuisdoos.