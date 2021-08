Zusjes komen op straat na overlijden moeder: ‘Geen sprake van menselijke maat’

Michel en Suzan zien met lede ogen aan hoe hun dochter (21) afglijdt: ‘Niemand helpt ons!’

25 juli Ouders willen voor hun kinderen eigenlijk maar één ding: dat ze gelukkig worden. Doemen er problemen op, dan zijn er allerlei hulpinstanties om aan te kloppen. Maar zodra je kind 18 is, raak je als vader en moeder de grip kwijt. Zo moeten Michel en Suzan nu machteloos toezien hoe hun dochter verder en verder afglijdt, drugs gebruikt en in de prostitutie is beland. ,,Het systeem in dit land faalt.”