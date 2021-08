10 vragen die de huisarts vaak hoort: ‘Nu ik er toch ben, mag ik nog wat kleins laten zien?’

Ic-verpleeg­kun­di­ge en oud-coronapa­tiënt Cor (60) zingt lotgenoten hoop toe en deelt zijn verhaal met de wereld

29 augustus De wereld ziet er even heel anders uit als ic-verpleegkundige Cor de Koning (60) uit Doetinchem in maart 2020 zelf op de intensive care belandt met Covid-19. Na maanden revalideren is Cor nagenoeg hersteld: hij loopt weer, hij werkt weer en zijn stem is terug. En dat is maar goed ook, want gewapend met zijn gitaar geeft hij nu andere coronapatiënten serenades aan het bed. Op LinkedIn deelt hij zijn verhaal. ,,Ik kan als voorbeeld dienen dat zingen na corona mogelijk kan zijn.”