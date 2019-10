‘Aantal patiënten met huidkanker blijft stijgen; druk op ziekenhuizen neemt toe’

Het aantal gevallen van huidkanker blijft sterk toenemen en dat leidt tot toenemende druk bij ziekenhuizen. Dat staat in het rapport Huidkanker in Nederland van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), waarin de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar zijn onderzocht. Volgens de onderzoekers zal de druk de komende jaren te groot worden als er geen aanpassingen komen in de organisatie van de huidkankerzorg, zo schrijft de NOS.