Advies aan Hoge Raad: euthanasie op demente patiënt mag bij geldig ‘helder’ verzoek

Artsen hoeven niet in alle gevallen te proberen nog over de euthanasie te communiceren met wilsonbekwame patiënten. ,,Als een arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel worden gerespecteerd door de rechter”, luidt het advies aan het hoogste rechtscollege.



De zaak draaide om de strafvervolging van een verpleeghuisarts die euthanasie had toegepast op een 74-jarige vrouw uit Den Haag die ernstig dement en wilsonbekwaam was. Voordat haar alzheimer zo vergevorderd was, had ze duidelijk opgeschreven en tegen haar naasten gezegd dat ze niet meer wilde leven als ze moest worden opgenomen in een verpleeghuis.