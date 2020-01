Advies: Vertrouw niet blind op gezondheidsapps

Expert PAMM Veldhoven: Coronavi­rus ‘olievlek die steeds groter wordt’

28 januari VELDHOVEN - Het coronavirus dat in de Chinese miljoenenstad Wuhan al drieduizend mensen heeft besmet gaat zeker ook naar Nederland komen. Dat zegt arts-microbioloog Jeroen Tjhie van stichting PAMM in Veldhoven (laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie). ,,Het is een olievlek die steeds groter wordt. Reizigers uit die regio komen ook hier.”