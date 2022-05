Afscheid nemen van het leven wordt duurzamer, persoonlijker en intiemer

Reinharts (16) hoofdpijn kwam door een tumor, vier maanden later doet hij mee aan een triatlon

Op je 16de te horen krijgen dat je een enorme tumor in je hoofd hebt en diezelfde dag nog geopereerd worden: het overkwam Reinhart van Dam. Nu, drie maanden later, is de tiener vrijwel volledig hersteld en doet hij in juni zelfs alweer mee aan een triatlon. Niet alleen omdat hij het weer kán, maar ook om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. ‘Ik ben zo dankbaar dat zij mij gered hebben’, schrijft de tiener op de LinkedIn-pagina van zijn vader Rogier van Dam.

14:00