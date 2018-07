Alcoholconsumptie het hoogst onder hoogopgeleide ouderen

zomeruniversiteit deel 1 Professor: Over 15 jaar is kanker chronische ziekte

8 juli Deze zomer interviewen we iedere zaterdag een prominente uit de wetenschap in de rubriek 'Zomeruniversiteit'. We trappen af met biomedisch geneticus René Bernards (65). Hij is internationaal toponderzoeker op het gebied van kanker. ,,Ik verwacht dat kanker voor het merendeel van de patiënten op afzienbare termijn een chronische ziekte wordt. Met een goede kwaliteit van leven.”