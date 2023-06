Alles over hoofdkussens: de kans is groot dat jij op het verkeerde kussen slaapt

Waarom droom ik vooral als ik op mijn linkerzij­de slaap, en niet op mijn rechterzij­de?

Droom je alleen intensief als je op je favoriete zij slaapt? Ik vraag me af of je tijdens de remslaap wel doorhebt hoe je erbij ligt, zegt GZ-psycholoog Hanane el Hachioui. In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, relaties, voeding en andere onderwerpen.