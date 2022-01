Als ik een dropje pak, splijt mijn kaak in tweeën

Jan Rot belandde in psychose: ‘Bij terugkeer van Jan Jezus belt mijn vrouw meteen de GGZ’

Hij sliep nauwelijks, at slecht, had non-stop de hik en tot overmaat van ramp bleek hij ineens Jan Jezus te zijn. Mezza-columnist Jan Rot belandde dit voorjaar in een psychose en schreef over die tijd dit bijzondere kerstverhaal.

26 december