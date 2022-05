Amerikaanse urologen denken dat vibrator ook kan helpen bij verstevigen van bekkenbodemspieren

In een artikel op de website van The journal of urology, een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift onder urologen, vragen specialisten zich af of het niet eens tijd wordt de vibrator voor te schrijven in de behandeling van bepaalde problemen. Want uit de weinige onderzoeken die er zijn naar de vibrerende staaf, blijken positieve effecten. Naast dat het de seksuele ervaring van een vrouw helpt te verbeteren en ‘positief correleert met een verhoogd seksueel verlangen’, verbeterde het apparaat de bekkenbodemspierkracht en hielp het bij incontinentieproblemen.