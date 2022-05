Anne (21) was net verhuisd en begonnen aan studie, toen kreeg ze kanker: ‘Alsof alles je wordt afgepakt’

Bram (12) beloofde op tijd thuis te zijn, maar kwam nooit aan: ‘Geen straf te zwaar in onze ogen’

Hij reed niet te hard, maar waarom zag automobilist Jan van A. de 12-jarige fietsende scholier Bram dan tóch over het hoofd op de Blaaksedijk in Puttershoek? Het ventje overleed na de aanrijding aan zijn verwondingen. ,,Ik heb geen gekke dingen gedaan’’, beweert Van A. donderdag in de rechtbank.

