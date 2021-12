Arnon Grunberg drinkt paar glazen wijn per dag: ‘Maar dronken word ik niet’

‘In restaurants eten is gezond genoeg’

Eten & drinken: ‘Ik eet altijd buitenshuis in goede restaurants, dat lijkt me gezond genoeg. En ik bestel drie keer per week als dessert fruitsalade. Ik ontbijt in het café om de hoek met yoghurt en koffie en ik lunch meestal in een veganistisch restaurant in de buurt: Vietnamese noedelsoep of Koreaanse vegan viskoekjes. De afgelopen maanden was ik veel in Nederland omdat mijn zoontje werd geboren. ’s Avonds kookt mijn vriendin of gaan we uit eten, vaak eet ik dan vis. Omdat ik thuis werk, vind ik het prettig buitenshuis te eten. Daar ben ik aan gewend geraakt. Ik kook nooit, maar ik heb er geen hekel aan. Nog niet zo lang geleden heb ik vissoep gemaakt, heel uitzonderlijk. Ik drink een, twee glazen wijn per dag. Soms op een feestje nog twee grappa’s, maar dronken word ik niet. Ik word meestal moe van waarlijk alcoholische uitspattingen en dan val ik in slaap.’