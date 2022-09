Arts waarschuwt voor rode besjes van taxusboom: ‘Voor kinderen onweerstaanbaar, maar heel giftig’

Spoedeisendehulparts Dennis Barten van ziekenhuis VieCuri in Venlo waarschuwde ouders en dierenbezitters op Twitter voor de populaire taxusboom. ‘Nu is de tijd van het jaar dat ze vol met aantrekkelijke vruchten hangen’, schreef hij. ‘Voor kinderen onweerstaanbaar, maar ook ontzettend giftig.’ Volgens de arts belandt hierdoor jaarlijks een ‘flink aantal’ kinderen op de Spoedeisende Hulp.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum meldt dat de taxus in 2021 en 2020 bovenaan stond als het gaat om vergiftigingen in de natuur. In 2021 zijn er in totaal 102 meldingen gedaan. De meeste vergiftigingen kwamen voor bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar. ,,Het is niet verplicht om te melden, dus het daadwerkelijke aantal zal waarschijnlijk nog iets hoger liggen”, zegt Barten.



Bijna alles giftig

De taxus is een populaire boomsoort die vaak als struik of heg in Nederlandse tuinen staat. Volgens bioloog Vicky Beckers is bijna alles aan de taxus giftig, behalve het rode vruchtvlees van de zacht ogende besjes. ,,De naalden, de takken en de zaden bevatten het stofje taxine, dat zit in de hele plant. Technisch gezien is het besje zelf niet giftig, omdat er geen taxine in het vruchtvlees zit, maar de pitjes die in de besjes zitten bevatten wel een hoge concentratie taxine en zijn dus giftig.”

Met uitzondering van vogels worden mensen en de meeste dieren ziek van taxine. Hoe meer je binnenkrijgt van de giftige stof, hoe gevaarlijker. ,,Mensen kunnen ervan gaan overgeven of buikkrampen krijgen en een grote hoeveelheid taxine werkt verlammend”, zegt Beckers. ,,In extreme gevallen kan het hart er zelfs mee ophouden.” Het gaat regelmatig mis bij paarden en ander vee, maar ook kinderen lopen veel risico. Omdat ze kleiner zijn kunnen ze minder hebben.

,,Gelukkig valt het meestal erg mee”, vertelt arts Barten. ,,Kinderen spugen de pitten vaak uit omdat ze zo bitter zijn en niet alle innames geven symptomen. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid ten opzichte van het lichaamsgewicht.” Toch nemen artsen regelmatig het zekere voor het onzekere. ,,Dus opname ter observatie, waarna we proberen om de opname van de giftige stof in de darm te beperken.”

Regelmatig snoeien

,,Als je kritisch kijkt, dan zijn best veel planten in de tuin en kamer giftig”, zegt de arts. ,,Maar die nodigen vaak niet zo uit om van te snoepen. Deze besjes vragen er bijna om om van gesnoept te worden.” Barten adviseert mensen om deze struiken en bomen niet aan te planten op een plek waar kinderen spelen. ,,En ik denk ook dat het goed is dat meer ouders dit weten, want er zijn genoeg mooie alternatieven.”

Volgens de bioloog kan je het aantal besjes in je taxus beperken door de plant regelmatig te snoeien. ,,En je kan eventueel de bloemetjes eraf halen, zodat er geen vruchtjes ontstaan”, zegt Beckers. Ook bestaan er bepaalde soorten taxussen die helemaal geen bessen geven, zoals de taxus media hillii.

