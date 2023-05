Ballerina Louise trainde zo fanatiek haar buikspieren dat haar dijbeenzenuw beschadigde

Vijftien jaar geleden deed Rowena een zelfmoord­po­ging: ‘Je mag altijd om hulp vragen’

Rowena Rousseau zat in de eerste klas toen zij heftig werd gepest. Ze had het gevoel dat er geen uitweg meer was en probeerde een einde aan haar leven te maken. ,,Soms denk ik: stel dat mijn moeder mij niet op tijd had gevonden…”