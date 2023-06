Beangstigend hoeveel mensen blinde haat voelen tegen alles dat afwijkt van de norm

huisarts vertelt Het verlies van zijn vrouw valt hem zwaar, maar een half jaar later is hij heel monter

Zijn vrouw is een jaar geleden overleden, de patiënt mist haar. Maar op de volgende halfjaarlijkse controle is hij onverwachts een andere man: opgewekt met een twinkeling in zijn ogen. Dokter Rutger Verhoeff schrijft erover in de rubriek Huisarts Vertelt.