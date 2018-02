Belgische chip spoort binnen een kwartier kanker op

De Leuvense wetenschapster Liesbet Lagae werkte met haar team vier jaar lang aan de chip, die kankercellen via het bloed kan opsporen. Europa financierde de ontwikkeling, met een beurs van 2 miljoen euro. ,,De chip kan op basis van één bloedstaal elke cel apart fotograferen. Dit zal op termijn leiden tot een apparaatje waarmee dokters binnen een kwartier kunnen zien of er kankercellen tussen zitten", legt Lagae uit. ,,Meer nog: binnen die tijdsspanne zal een arts ook kunnen zien of er al dan niet sprake is van uitzaaiingen. Verdere analyse zal dan kunnen uitwijzen over welke kanker het gaat, uitsluitsel kunnen geven over de te volgen therapie en kunnen zeggen of die zal aanslaan bij de patiënt."