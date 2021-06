Ben je altijd druk en ervaar je veel prikkels? ‘Het helpt om je eigen rustpunt te vinden’

Nieuwe mogelijkhe­den om ‘die andere pandemie’, obesitas, beter aan te pakken

16 juni De ‘andere pandemie’. Zo noemen cardioloog Bas van Dalen (42) en cardioloog-in-opleiding Sanne Snelder (32) obesitas. Te dik zijn is al ongezond, maar bij extreme zwaarlijvigheid nemen de gezondheidsrisico’s hand over hand toe. Dankzij onderzoek van Snelder kan nu hartfalen voortaan beter en in een vroeger stadium worden gesignaleerd.