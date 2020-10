Bezem door het basispakket: niet-effectieve zorg niet langer vergoed

Zorg die niet bewezen effectief is, zal vaker uit het basispakket verdwijnen. Onder meer slaapcentra in ziekenhuizen moeten gaan aantonen dat patiënten baat hebben bij een behandeling, anders wordt die niet langer vergoed.

Het Zorginstituut Nederland, dat in opdracht van de overheid het basispakket bewaakt, kondigt vandaag aan dat de teugels worden aangehaald. Voor behandelingen waarbij de wetenschappelijke onderbouwing tekortschiet, wordt een ‘resultaatafspraak’ gemaakt. Wordt dat bewijs vervolgens niet geleverd, dan verdwijnt deze zorg uit het pakket.

Volgens voorzitter Sjaak Wijma gaat de discussie over het pakket nu te vaak over dure, nieuwe medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen. Er wordt volgens hem te weinig gekeken naar wat er al in het pakket zit, terwijl uit onderzoek is gebleken dat voor maar liefst de helft van het pakket geen wetenschappelijke onderbouwing is. ,,Daarom is het belangrijk dat we gaan uitzoeken en nader beoordelen wat wel werkt en wat niet”, zegt hij in een interview met deze site.

Apneu

Het schrappen van zorg is omstreden. Vorig jaar adviseerde het Zorginstituut om een hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten in het Zwitserse Davos te schrappen, omdat die geen toegevoegde waarde had. Die stap leidde tot tumult bij patiëntenorganisaties en in de Tweede Kamer.

Veel ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren slaapcentra ingericht voor mensen die tijdens het slapen last hebben van ademstops (apneu). ,,Daar worden veel mensen en middelen aan besteed, maar de wetenschappelijke onderbouwing zou weleens heel krap kunnen zijn”, denkt Wijma. Als er geen bewijs komt, zullen behandelingen in zo’n slaapcentrum niet langer door de basisverzekering worden vergoed.

No go-area

De zorgkosten lopen ieder jaar verder op. Komend jaar staat de zorg voor 87 miljard euro op de rijksbegroting. Het Zorginstituut schat dat dit jaar 48 miljard euro via het basispakket wordt vergoed. Volgens Wijma is het verder laten oplopen van de zorgkosten, zonder te kijken of dat geld wel goed wordt besteed, geen begaanbare weg. ,,We betalen nu al gemiddeld 6000 euro per Nederlander aan de zorg. Als we niets doen om de zorgkosten in te dammen, gaan we in 2040 de helft van het belastinggeld betalen aan zorg. Dat is een no go-area.”

De patiënt is volgens Wijma eveneens beter af als de zorg die wordt geboden zinnig is. ,,Ook als patiënt is het beter om efficiënte zorg te krijgen. Dat niet zinnige zorg uit het pakket verdwijnt, is dus helemaal niet slecht voor patiënten”, stelt hij.

‘Schrappen van onzinnige zorg is een feest voor patiënten’

Ingrepen in het basispakket liggen zeer gevoelig, maar zijn noodzakelijk om de solidariteit onder ‘ons prachtige zorgsysteem’ te bewaren, zegt voorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. En nee, dat is niet zielig voor patiënten. Integendeel, schrappen is een feest.