Bijna 50 euro voor pakje peuken: wanneer gaat de prijsverhoging in en wat is het effect?

Het plan is nog niet voldragen, moet nog door de ministerraad voor de zomer, maar het is wel degelijk serieus. Als het aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie, ChristenUnie) ligt, worden sigaretten zo duur dat ze voor veel mensen amper of niet meer te betalen zijn. Dat moet ervoor zorgen dat in 2040 nog maar 7 procent van de mensen in Nederland rookt, tegenover 20 procent nu.