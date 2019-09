Bloedfanatieke ouders blijven strijden voor hun Sara (4)

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum keken de onderzoekers ervan op. Dankzij twee bloedfanatieke ouders van een ziek meisje konden ze afgelopen jaar beginnen met een onderzoek naar een zeldzame genetische ziekte waar grote geldschieters niet in wilden investeren.



De ouders uit Dordrecht zamelden geld in voor Stichting Voor Sara, opgericht in 2017 voor hun zieke dochter. Het meisje heeft een ongeneeslijke spierziekte, genaamd MDC1A. Dit komt door een zeldzaam genetisch defect dat belangrijke spiereiwitten aantast, waardoor Sara’s lijfje slap is en ze nu niet kan lopen en dat misschien wel nooit zal kunnen.