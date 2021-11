Behandel antivaxer als een lastige kleuter of puber

‘Ik ben een mens, en heb iets heel doms gedaan’, zei Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie en woordvoerder Buitenlandse Zaken, nadat hij de geheime formatiepapieren in de trein had laten liggen. Het zou het adagium van ons kabinet kunnen zijn – ware ze in staat hun fouten toe te geven en hun menselijkheid te tonen. Het zou er misschien zelfs toe kunnen leiden dat het vertrouwen in hen toe nam, in plaats van af. Want nu worden er non-stop hele domme dingen gedaan, waarvan de mensen, ofwel wij, de schuld krijgen.