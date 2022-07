‘Als je droomt, verslappen bijna al je spieren. Behalve de spieren die je in leven houden’

Doordat we wat we meemaken verwerken in onze dromen en dat vaak gepaard gaat met andere herinneringen kan je soms de raarste dromen krijgen. Wat zegt de manier waarop en waarover je droomt over wat er in je omgaat? Een slaappsycholoog en neuroloog-somnoloog leggen het uit.

Iedereen droomt, maar de meeste dromen onthouden we niet. Gemiddeld genomen heb je zo’n vijf tot zes dromen per nacht, vertelt slaappsycholoog Annelies Smolders van de online slaaptraining Start to sleep. De dromen die we onthouden gaan vaak gepaard met een heftige emotie, vaak een negatieve. „De reden daar achter is dat een mens zich altijd moet kunnen redden en beschermen. Met iets neutraals of positiefs kunnen we niks, met bedreiging wel.”

We verwerken onze dagen dus in dromen. Vaak gaat dit samen met associaties aan andere herinneringen, waardoor een droom erg onlogisch kan worden. Smolders: „Het knip- en plakwerk is soms wel heel bizar. Waar dat precies vandaan komt weten we niet, maar dromen zeggen wel altijd iets over wat je op dat moment meemaakt in je leven, wat je voelt of over wat voor persoon je bent.”

Zo zou je bijvoorbeeld meer dromen onthouden als je een perfectionist bent, licht slaapt of in een stressvolle periode zit. Lichte slapers zijn vaak gevoeliger dan mensen die minder licht slapen. „De rustige zieltjes worden niet zo snel wakker. Het zijn juist die gevoelige, waakzame, hypersensitieve wezens die veel dromen hebben of onthouden.”

De langste dromen hebben we in de ochtend

Toch onthouden we een droom vaak pas als we hem meerdere keren hebben beleefd. Wanneer we een droom één keer ervaren, onthouden we slechts vage flarden. We hebben dan niet veel input om ze op te slaan in ons geheugen. Je geheugen is namelijk uitgeschakeld als je slaapt, verklaart Smolders.

De eerste droom duurt meestal maar een paar minuten en heb je al na zo'n anderhalf uur. Vaak word je even wakker daarna, al merk je dat bijna nooit. De langste dromen heb je in de ochtend: „Naar de ochtend toe worden dromen steeds langer: ze kunnen dan wel 30 tot 45 minuten duren. Bij elkaar opgeteld droom je zo'n twee uur per nacht.”

Door te dromen, kun je sneller leren

De nachtrust bestaat uit vier fasen: de inslaapfase, lichte slaap, diepe slaap en de remslaap. Hoewel je niet alleen maar tijdens de remslaap droomt, verzint je brein in die fase vaak wel de meeste verhalen volgens neuroloog-somnoloog Rolf Fronczek van LUMC en slaap-waakcentrum Sein. „Rem staat voor rapid eye movement. Tijdens deze fase bewegen je ogen snel heen en weer terwijl ze gesloten zijn. Je kijkt als het ware om je heen, maar dan in je droom.”

Quote Dromen kunnen voor inspiratie zorgen. Zo hoor je weleens dat muzikanten inspiratie krijgen voor een nieuw muziekstuk uit een droom Rolf Fronczek

Als je droomt, verslappen bijna al je spieren. Behalve de spieren die je in leven houden: je hart, ademhalingsspieren en de spieren die je ontlasting tegenhouden. De hersenactiviteit is grotendeels te vergelijken met je hersenactiviteit als je wakker bent. „Je herbeleeft herinneringen en emoties en kennis wordt geordend. Kennis die je niet nodig hebt, wordt opgeschoond. Op die manier draagt de remslaap bij aan de versnelling van een leerproces.” Ook kunnen dromen bijdragen aan je creativiteit volgens de neuroloog-somnoloog. „Dromen kunnen voor inspiratie zorgen. Zo hoor je weleens dat muzikanten inspiratie krijgen voor een nieuw muziekstuk uit een droom. Je kan dromen zien als een creatief proces terwijl je slaapt.”

Bewegen in je slaap kan voorspeller van parkinson zijn

Onderzoekers van het Amsterdam UMC deden in 2019 een opvallende ontdekking over bewegen in je slaap. Mensen die in hun slaap erg beweeglijk zijn en bijvoorbeeld veel om hen heen slaan, krijgen vaak parkinson als ze ouder zijn. De beweeglijkheid begint volgens het onderzoek zo'n tien tot vijftien jaar voordat iemand de hersenziekte krijgt.

