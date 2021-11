Daten via een app betekent veel swipen en weinig afspreken. Kan het ook anders?

Jeroen Kramer: ‘Stoppen met drinken, dat scheelt zo 9 kilo’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Jeroen Kramer is gestopt met mompelen, zuchten, geeuwen, kreunen. De razende reporter van het Sinterklaasjournaal hangt met zijn broer boven ravijnen, heeft gelifte oogleden en is elk jaar opgelucht als Sint op tijd het Grote Boek vindt.

22 november