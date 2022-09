‘Veel vrouwen hebben geen idee hoe hun lichaam werkt en hoe ze kunnen genieten van seks’

Chris weet wanneer het mooi is geweest: ‘Ik wil niet dement worden of in een karretje terecht komen’

Hij is niet levensmoe. Integendeel. Chris Zijdeveld geniet van elk moment van het leven. Maar hij weet wel precies wanneer het mooi is geweest. ,,Niet dement worden, niet in een karretje terecht komen.” Dus strijdt hij ervoor zijn eigen dood te mogen bepalen. ,,Niemand mag mijn leven rekken.”

1 september