Yoga blijkt populair tijdens lockdown: ‘Het is meditatie in beweging’

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 5: waarom is yoga tijdens de lockdown zo populair?

In de sportscholen is het ’s ochtends drukker dan ooit. Sinds het ingaan van de avondlockdown ziet sportplatform OneFit vanaf 06.00 uur een verdubbeling van het aantal sporters. Overdag wordt er bij sportscholen zo’n 25 procent vaker ingecheckt, met uitschieters om 14.00 en 15.00 uur: een verviervoudiging ten opzichte van voor de avondlockdown.



,,Als ik twee maanden geleden had gezegd: je kunt ook om 06.00 uur ’s ochtends sporten, hadden veel mensen waarschijnlijk gezegd: ben je wel helemaal lekker?”, zegt sportcoach en gedragspsycholoog Johnny Buivenga. ,,Nu staan we ’s ochtends massaal in de sportschool.” Het laat volgens Buivenga zien dat we vaak in onmogelijkheden denken. ,,Twee maanden geleden dachten we: kan het echt niet anders? Pas als het écht niet anders kan, doen we het. Al blijft het moeilijk.”

Million dollar-question

Dat biedt mogelijkheden, weet Buivenga. Als jij een van die mensen bent die nu wel ’s ochtends sport, is het interessant om na te gaan: wat zou ik nog meer kunnen doen? ,,Wat wil ik, maar ga ik met allerlei smoesjes uit de weg? Stel jezelf de million dollar-question: als je een miljoen krijgt, doe je het dan wel? Ga je dan wel een marathon lopen? Ga je dan wel afvallen? Het is een interessante vraag die je jezelf kunt stellen en deuren kan openen voor je eigen gedragsverandering.”

Quote Er zijn lessen waarna je eruitziet alsof je onder de douche vandaan komt Johan Noorloos

Yoga is volgens OneFit de onbetwiste winnaar van de lockdown. ,,Het is heel, heel druk”, zegt ook Johan Noorloos van de Nieuwe Yogaschool. Bij de gewone lessen op school, maar ook online. ,,Meer en meer mensen doen vanuit huis via de livestream mee.” Wie denkt dat yoga soft is, komt volgens Noorloos bedrogen uit. ,,Er zijn lessen waarna je eruitziet alsof je onder de douche vandaan komt. Veel lessen zijn gelijkwaardig aan sport, maar het is méér dan dat.”

Meditatie in beweging

In dat ‘meer’ schuilt de verklaring voor de populariteit van yoga. ,,Ik wil niet generaliseren, maar soms helpt het om het helder te maken: veel mensen hebben de ervaring dat er nogal veel prikkels zijn. Zoals door die mobiele telefoon. Yoga en meditatie hebben het antwoord: yoga is meditatie in beweging. Ze bieden een alternatief voor voortdurend reageren op die prikkels.”

Op de yogamat train je volgens Noorloos het waarnemen van al die prikkels. ,,Je bent niet je gedachten, je hebt gedachten. Je bent niet je emoties, je hebt ze.” Zo word je volgens Noorloos toeschouwer van de emoties die ik heb. ,,Daarbij wil je voortdurend je grenzen verkennen, daar zit de weerstand. Maar je wilt ze niet forceren. We willen wel groeipijn, geen blessurepijn.”

Verberg je telefoon

Hoe voorkom je dat je na de les niet meteen overprikkeld raakt? ,,Het eerste dat ik na het sporten doe, is naar mijn telefoon grijpen”, geeft Buivenga toe. Maar daar heeft de psycholoog een oplossing voor. ,,Iedereen heeft een vaste plek voor zijn telefoon. Zet je telefoon voordat je begint met sporten op vliegtuigstand en stop hem niet weg op je vaste plek. Liefst helemaal onder in je tas en achter een rits. Omdat je het automatisme doorbreekt en je moeite moet doen, geef je jezelf de kans om je te herinneren aan je voornemen om niet op je telefoon te kijken.”

Quote Hoe meer je op de mat oefent, hoe meer je bewust bent waar je grenzen liggen Johan Noorloos

Wat je op de mat leert, kun je volgens Noorloos gebruiken in andere situaties. ,,Yoga van de mat af”, zegt Noorloos. Vooral bij jonge mensen hoort het erbij dat ze voortdurend over hun grenzen heengaan, terwijl ze niet eens wisten dat ze die grenzen hadden. ,,Hoe meer je op de mat oefent, hoe meer je bewust bent waar je grenzen liggen. Verleg je je grenzen of forceer je ze? Dat bewustzijn helpt je in allerlei situaties, zoals wanneer je je kinderen naar bed brengt of tijdens je werk.”

Ochtend vasthouden

Buivenga verwacht dat een deel van de mensen ook na de lockdown ’s ochtends blijft sporten. ,,Door het te doen, ervaar je dat sporten in de ochtend eigenlijk heel relaxt is.” Deze zogenoemde exposure is een krachtige manier om je eigen denkbeelden te doorbreken. ,,Je komt erachter dat het beeld in je hoofd niet correct is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.