Het is lastig een winterdepressie helemaal te voorkomen: ‘Tenzij je in de tropen gaat wonen’

Hoe herken je een winterdepressie?

,,Een winterdepressie kent een jaarlijks patroon. Het is iets waar mensen in de herfst en winter last van hebben, en in de lente gaat het over. Een belangrijk verschil met een gewone depressie is een grotere slaapbehoefte. Mensen met een winterdepressie slapen wel vier tot zes uur langer per etmaal en worden dan nog niet uitgerust wakker.