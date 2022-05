Hoe slecht is radioactieve straling voor onze gezondheid?

‘We vinden straling vaak eng, omdat we die niet kunnen zien, voelen of ruiken”, zegt stralingsdeskundige Wout Moerman van het Radboudumc. ,,Veel mensen weten niet precies wat het is. Om dat te begrijpen, moeten we kijken naar de kleine bouwblokjes waar alles om ons heen uit bestaat: atomen. Een deel van die atomen kan stralen, dat gebeurt bijvoorbeeld als de kern van die atomen te veel deeltjes bevat. Er is dan een kans dat zo’n overtollig deeltje wegschiet, dat noemen we dan straling. ,,Dit gebeurt regelmatig in de natuur. Ook voedsel is een beetje radioactief. We noemen dat dan natuurlijke radioactiviteit’’, legt Moerman uit.