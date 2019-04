Ilona zou nooit meer kunnen ruiken, totdat ze zichzelf trainde met geurpotjes

Omstreden Poolse kliniek in Eindhoven dicht

5 april EINDHOVEN - De Eindhovense vestiging van de Poolse kliniek Expat Med is gesloten. Meubels en apparatuur zijn vrijdag uit het pand aan de Alard du Hamelstraat weggehaald. De tweede vestiging in Den Haag is nog wel open, bevestigt een medewerker van de kliniek.