Mensen met autisme vaak onnodig buitengesloten door de maatschappij

Autisme is een psychische aandoening waarbij het in de meeste gevallen zo is dat iemand niet heel sociaal vaardig is. Vaak krijgen deze mensen na de diagnose het gevoel niet meer volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Maar waarom is dat, en wat als er wel vanuit een positieve manier naar deze aandoening wordt gekeken?

,,We stellen dat iemand autisme heeft als iemand in de sociale communicatie beperkingen ervaart”, zegt autisme-expert Annelies Spek. ,,Bijvoorbeeld door het niet opmerken dat iemand verdrietig is en het vervolgens niet goed kunnen troosten van die persoon.” Ook mensen bij wie het veel moeite en energie kost om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden kan het zijn autisme meespeelt. ,,Verder kan iemand met autisme moeite hebben met veranderingen, of bepaalde interesses hebben waar die persoon zich helemaal in kan verliezen. En dan is er eventueel ook nog een overgevoeligheid voor sensorische prikkels als geluid en licht.” Op Independer lees je meer over deze ontwikkelingsstoornis, de verschijnselen en wat je eraan kunt doen.

Mensen met autisme lopen er vaak tegenaan dat de maatschappij hen buitensluit. Van jongs af aan krijgen zij te horen anders te zijn. Zo ook Jantien Aerts, moeder van een zoontje met autisme. ,,Quinten (12) was 4 toen hij de diagnose kreeg. Vooral vanuit jeugdzorg kregen we alleen maar negatieve berichten. Ons werd verteld dat we ervan uit moesten gaan dat Quinten nooit zelfstandig zou kunnen wonen. Maar ik ben van nature een rasoptimist, en ik was vooral geïnteresseerd in wat er nog wél zou kunnen en wat wél mogelijk was.”

Niet voelen dat je moe wordt

Het was de reden voor Aerts om Stichting A-Talent op te richten. Een stichting met als doel mensen met autisme op een volwaardige manier deel te laten uitmaken van de maatschappij. Spek denkt dat mensen bij iemand met autisme al snel het beeld hebben van een soort ‘rain man’. ,,Vroeger werd de diagnose autisme maar heel zelden gesteld, alleen als de problematiek zo fors was dat iemand niet meer zelfstandig kon wonen. Maar er zijn ook minder ernstige gevallen. Onder de juiste omstandigheden kunnen zij prima functioneren”, aldus Spek.

Quote Er was een keer dat ik nog tot 04.00 uur achter mijn bureau zat omdat ik niet kon stoppen. Ik heb dan zoveel adrenaline in mijn lijf dat ik niet voel dat ik moe word Quinten Aerts

Zo leert ook Quinten omgaan met zijn autisme. Als hobby heeft hij het maken van sieraden. ,,Ik kan uren heel geconcentreerd werken en begin pas aan een volgend project als ik klaar ben met waar ik mee bezig ben”, vertelt hij. ,,Er was een keer dat ik nog tot 04.00 uur achter mijn bureau zat omdat ik niet kon stoppen. Ik heb dan zoveel adrenaline in mijn lijf dat ik helemaal niet voel dat ik moe word.”

Autisme is wetenschappelijk gerelateerd aan bepaalde talenten, zegt Spek. ,,Er is vaak sprake van een goed oog voor detail, een goed gevoel voor taal en bij vrouwen zien we regelmatig dat zij goed zijn in het corrigeren van teksten, het schrijven van poëzie en überhaupt heel kunstig en creatief zijn.”

Ook een kind met autisme? Op Ouders van Nu lees je hoe je daar als ouder mee omgaat.

Inzoomen op positieve kanten

Quinten droomt van een loods waar hij later een atelier in kan laten maken. Vanuit daar wil hij dan sieraden blijven ontwerpen voor de nog op te zetten webshop van de stichting. Hij vertelt niet veel last te hebben van zijn autisme. Het enige waar hij soms tegenaan loopt is het feit dat niet alles altijd gaat zoals hij zou willen. ,,Als iets afwijkt van hoe ik het in mijn hoofd heb vind ik dat lastig, maar daar leer ik wel mee omgaan.”

Volgens Spek is het goed dat er meer wordt ingezoomd op de positieve kanten van autisme. ,,Helemaal in het geval van Stichting A-Talent, waar ruimte wordt gegeven aan iemands eigen talent, in plaats van dat er wordt gekeken naar hoe iemand zich kan aanpassen aan wat maatschappelijk gezien ‘normaal’ of gewenst is.” Spek vervolgt dat dat onder meer te danken is aan het belang dat tegenwoordig gehecht wordt aan een inclusieve maatschappij. ,,Waar we niet allemaal hetzelfde zijn, maar waar iedereen zich fijn voelt.”

Heb jij autisme en een talent of twijfel jij of je wel een talent hebt? Dan kun je je aanmelden bij Stichting A-Talent om het samen uit te zoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: