Sta jij iedere dag onder de douche? ‘Dat is eigenlijk al te veel’

Douchen doen we als het goed is allemaal en nu de koude wintermaanden er weer aankomen het liefst zo warm mogelijk. Maar wat doet al dat warme water eigenlijk met onze huid?

Dermatoloog Annemie Galimont-Collen stelt dat twee keer per dag douchen eigenlijk al te veel is, zelfs elke dag zou niet nodig zijn. ,,Douchen is vooral belangrijk wanneer je zichtbaar vuil op je lichaam hebt, wanneer je in aanraking bent gekomen met chemische middelen, stoffen waar mensen allergisch voor kunnen zijn zoals pollen of een huisdier, of als je veel gezweet hebt. De meeste dode huidcellen raak je vanzelf kwijt door het schuren van je kleren tegen je lichaam. Vaak is even afdouchen dan al voldoende, en dat zou niet langer moeten duren dan tien minuten.”

Liefst lauwwarm douchen

Ook te heet douchen zou niet goed zijn voor je lijf, maar wat is te heet? ,,Iets onder de gemiddelde lichaamstemperatuur van 37 graden is het beste als je echt warm wilt douchen, maar een lauwwarme temperatuur heeft de voorkeur. Zeker voor mensen met een kwetsbare huid, als je bijvoorbeeld last hebt van eczeem is het niet alleen van belang dat je niet te vaak, maar ook niet te heet doucht”, zegt Galimont-Collen. ,,Deze mensen hebben al een huid waarbij de beschermingsbarrière kapot is, waardoor ze sneller huidontstekingen krijgen, denk aan rode en jeukende plekken op de huid.”

Niet alleen het water, maar ook de zeepachtige producten waar je je onder de douche mee insmeert zorgen ervoor dat het beschermende vetlaagje van je huid verdwijnt en dat beschadigt de huid. ,,Voor mensen met een normale huid is die beschermingsbarrière nog goed, maar je kunt de huid ook enorm uitdrogen en beschadigen door niet volgens de zojuist genoemde adviezen te douchen, te agressieve producten en zeep te gebruiken waar bijvoorbeeld alcohol in zit.”

De juiste zeep en shampoo

Natuurlijk hoef je onder de douche niet altijd douchegel of zeep te gebruiken om echt schoon te worden. Maar als je dat dan toch doet, welke producten kun je dan het beste gebruiken? Galimont-Collen: ,,Op de verpakking kun je vaak al zien of ze mild zijn voor je huid of niet. Richt je daar op. Producten die een hoge concentratie zeep bevatten, zijn vaak agressiever, maar soms ook nodig wanneer je bijvoorbeeld met ontlasting of met een virus in aanraking bent gekomen. Het is dan belangrijk om daarna je huid te verzorgen met vette producten. Vooral ’s nachts.”

Volgens de dermatoloog is het niet nodig om alleen natuurlijke producten te gebruiken. ,,De meeste producten zijn volgens cosmetische regels geproduceerd en getest. Er zijn mensen met contactallergieën, waardoor ze huidirritaties krijgen bij bepaalde stoffen die in producten zitten. Merk je dat je daar na gebruik van een product last van hebt, dan moet je testen doen om te weten door welke stoffen je die huidirritaties krijgt. Maar eigenlijk geldt dat voor iedereen: alleen door te proberen, weet je wat goed werkt voor jou en wat niet. Heb je een gevoelige huid, wees dan extra voorzichtig.”

