Waarom je eigen bacteriën goed voor je zijn: ‘Als je alleen woont hoef je niet eens je handen te wassen’

De handzeep, desinfecterende doekjes en bacteriedodende gels met hoge percentages alcohol vlogen er doorheen tijdens de pandemie. Was je handen zo vaak mogelijk, was het advies van het RIVM, want zo voorkom je de verspreiding van het coronavirus. Dus wasten we massaal onze handen schraal. Als we het virus buiten willen houden, wat is dan het effect op de goede bacteriën die op ons, in ons en om ons heen huishouden?