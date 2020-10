Corona heeft ‘verwoestende impact’ op toegang tot geestelijke gezondheidszorg

De WHO-directeur benadrukt dat de gevolgen van het gebrek aan toegang tot de ggz juist ook kunnen optreden in landen met een gemiddeld of een hoger inkomen, waartoe Nederland behoort. ,,In landen met lage inkomens is er vaak alleen toegang tot de geestelijke gezondheidszorg in speciale ziekenhuizen voor de geestelijke gezondheidszorg. Het kan zijn dat die zorg niet is stil komen te liggen en dat de verstoring juist in landen met midden- of hoge inkomens de impact groter is.’’



Ruim twee weken geleden bleek in Nederland nog dat mantelzorgers veel zwaarder belast worden doordat de zorg nog niet terug is op het oude niveau. Uit onderzoek door de landelijke vereniging voor mantelzorgers MantelzorgNL bleek toen dat dagbesteding, dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van de zorg niet of slechts deels opnieuw waren opgestart. In Nederland wordt ernaar gestreefd dat mensen die bijvoorbeeld kampen met geestelijke problemen zoals dementie of depressies zoveel mogelijk thuis blijven wonen.