Dance4Life werkt samen met gigant in sekspeeltjes: ‘Onderwerp seks normaliseren’

Met het gratis beschikbaar stellen van 20.000 condooms en informatieve campagnes willen EasyToys en Dance4Life seksuele gezondheid van Nederlandse jongeren hoog op de agenda zetten. ,,We zijn erg blij met de samenwerking met een partner als EasyToys", zegt Merlyn Ooms, hoofd fondsenwerving van Dance4Life. ,,Wij hopen samen het onderwerp seks te normaliseren en taboes te doorbreken. Hiermee willen wij jongeren inspireren hun wensen en grenzen aan te geven, gezonde relaties op te bouwen en wanneer ze eraan toe zijn, te genieten van veilige seks.



Uit het onderzoek ‘Seks onder je 25e‘ van Rutgers blijkt dat het aantal jongeren dat met ouders of vrienden praat over seksualiteit in de afgelopen jaren is afgenomen. Een meerderheid van de jongeren zegt weinig informatie te krijgen over seksuele grensoverschrijding, seksuele diversiteit, seksueel plezier en seks in de media. EasyToys gaat nu voor Dance4Life educatieve video’s en blogs maken.