Dansend Utrechts ok-team gaat viral: ‘We doen alles voor kinderen die het eng vinden’

Vorige week stonden ze dansend in de ok, nu met bijna een miljoen views op LinkedIn: het ok-team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht trekt steevast alles uit de kast om kleine patiënten op hun gemak te stellen alvorens hen onder narcose te brengen. Toen dat voor een kind de welbekende hoofd-schouders-knie-en-teen-dans bleek te zijn, twijfelden de ok-medewerkers geen seconde, en werd het simpele dansje ingezet. Op LinkedIn gaat de video giga-viral.

,,Wat je op het filmpje ziet, is het moment vlak voor de operatie, wanneer we met het team nog even een check doen”, vertelt operatieassistent Audrey Wouters, die de video op LinkedIn plaatste. ,,De patiënt is al aanwezig, en haar moeder ook. Het is voor kinderen altijd enorm overweldigend, dus we doen er alles aan om ze enigszins op hun gemak te stellen.” Hoewel Audrey vanwege privacy-redenen niets over de patiënt of operatie kan vertellen, kan ze wel bevestigen dat het ook voor dit kind weer spannend was. ,,En ze vond het lied en de dans van hoofd-schouders-knie-en-teen heel leuk.” Dus zo geschiedde.

Kijkje in de ok

Audrey plaatst dergelijke content regelmatig op social media. ,,Samen met drie collega’s richtte ik een Instagramaccount (@ok_wkz) op om te laten zien wat ons werk inhoudt. Alles in de ok speelt zich letterlijk achter gesloten deuren af, dus heel veel mensen weten niet wat we doen. Op deze manier krijgen buitenstaanders een beeld.” Daarbij wordt vooral de persoonlijke kant van de zorg belicht. ,,Familie of vrienden vragen me weleens: ‘Wat doe jij eigenlijk precies? Operatieassistent: dan geef je toch een mes of pincet aan?’ Ja, maar het is zoveel meer dan dat. En dat proberen we te laten zien.”



Op de werkvloer van een kinderziekenhuis gaat het er bovendien nét even iets anders aan toe. ,,Ik werk ook in een ‘gewoon’ ziekenhuis, en dat is een wereld van verschil. Uiteraard zijn volwassenen ook wel eens bang, en ook dan wordt er soms een liedje opgezet, maar bij kinderen is de voorbereiding op de operatie extra belangrijk. Dat kan ervoor zorgen dat ze het minder eng vinden. Maatwerk is daarbij cruciaal. Waar het ene kind een dansje of liedje leuk vindt, kijkt de ander liever nog een filmpje op de tablet of in een plaatjesboek.”

Van een rondleiding over de afdeling tot een dansend ok-team: op het Instagramaccount komt van alles voorbij, maar de leukste content deelt de operatieassistent ook op haar eigen LinkedIn. Het is dat platform waar de video van haar dansende collega’s volledig viral gaat. De beelden zijn inmiddels bijna een miljoen keer bekeken. ,,Bizar”, vindt Audrey, die overweldigd is door de reacties. Veel mensen bedanken het team voor hun betrokkenheid, en het feit dat ze, zelfs in deze onmogelijke tijd, het belang van het kind voorop blijven zetten. Maar zoals bij elke post die veel bekijks trekt, klinken er ook kritische geluiden in de comments. In dit geval van mensen die de video niet met het geschetste beeld van een overbelaste zorg vinden rijmen.

Die reacties vindt Audrey vervelend. ,,Mensen hebben niet in de gaten hoeveel erbij komt kijken. Velen hebben geen idee hoeveel mensen er in een operatiekamer nodig zijn. En die extra vijf minuten die we pakken om de kleine patiënt een fijn gevoel te geven winnen we niet alleen dik terug omdat het juist veel tijd kost om een angstig kind onder narcose te brengen, maar zijn ook nog eens enorm belangrijk voor de ervaring van het kind. Een operatie is voor jonge patiënten nooit fijn, maar door ze op deze manier op hun gemak te stellen, kunnen we ze een trauma besparen. En dat staat voor ons voorop.”

