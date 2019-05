Darmpatiënt Anna (32): Stoma's zie je niet meer, je ruikt ze ook niet

Mensen zien haar op het schoolplein, als de moeder van Daan (6) en Luca (3), of als ze de dagelijkse boodschappen doet. Dan lijkt het net alsof Anna Devilee uit Hendrik-Ido-Ambacht niets mankeert. Maar wanneer haar kinderen 's avonds om 19.00 uur naar bed gaan, is ook bij haar 'de batterij leeg'. Dan gaat ze naar bed, of kruipt met een deken op de bank.